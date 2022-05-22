На Буковині розкрили вбивство місцевого жителя, вчинене групою осіб

Незважаючи на те, що зловмисники намагалися приховати свій злочин та покинути Чернівецьку область, оперативники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області встановили їх місцезнаходження. Поліцейські затримали трьох підозрюваних у скоєнні злочину. За умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групи осіб, буковинцям загрожує довічне позбавлення волі.

13 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвого чоловіка в автомобілі на околиці одного із сіл Чернівецького району. На тілі потерпілого були тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть.

Для з’ясування обставин загибелі чоловіка на місце події виїхало керівництво обласного управління Нацполіції, карного розшуку та слідчого управління ГУНП, Чернівецького РУП, слідчо-оперативні групи ГУНП і ЧРУП, а також поліцейські-кінологи.

Правоохоронці встановили особу померлого – 40-річного жителя Дністровського району. Співробітники поліції оглянули місце події, вилучили необхідну слідову інформацію та опитали осіб, які можуть володіти відомостями щодо обставин злочину.

Під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів слідчі СУ спільно з працівниками карного розшуку ГУНП з’ясували хронологію подій напередодні загибелі потерпілого, а також встановили осіб, причетних до вбивства буковинця.

Оскільки один із підозрюваних виїхав за межі Буковини, на його розшук було орієнтовано також правоохоронців з інших областей України. У взаємодії зі співробітниками поліції Закарпатської та Івано-Франківської областей буковинські поліцейські того ж дня затримали 51-річного зловмисника на території Прикарпаття. Згодом двох інших, раніше засуджених буковинців (віком 23 і 38 років), правоохоронці затримали у Чернівцях.

У результаті досудового розслідування поліцейські встановили, що троє чоловіків під час зустрічі з потерпілим завдали йому численних тілесних ушкоджень, несумісних з життям.

Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктом 12 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні одного із затриманих вилучили пістолет і набої, які порушник зберігав без необхідних дозволів. Вилучену зброю і боєприпаси правоохоронці направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Також слідчі поліції повідомили про підозру 51-річному затриманому за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює група слідчих Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – група прокурорів Чернівецької обласної прокуратури.

За клопотанням правоохоронців суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області