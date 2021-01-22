На Буковині судитимуть організовану групу вимагачів

Під час досудового розслідування співробітники підрозділу детективів Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області довели причетність зловмисників до 7 фактів злочинної діяльності в складі організованої групи. За такі протиправні дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі обласного управління Нацполіції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НПУ з’ясували, що в травні минулого року раніше судимий 29-річний чернівчанин створив та очолив організовану групу для власного збагачення шляхом вимагання грошей у жителів Чернівців. До злочинної діяльності він залучив трьох своїх знайомих, віком 20, 23 і 27 років. Об’єднавшись, учасники групи склали детальний план протиправних дій та визначили конкретні функції кожного.

В процесі досудового розслідування поліцейські встановили, що з травня до початку серпня минулого року зловмисники вимагали гроші у чотирьох жителів Чернівців. Зокрема, правоохоронці задокументували 7 фактів злочинних дій, скоєних вказаним угрупованням. Погрожуючи та застосовуючи фізичне насильство, вимагачі змушували своїх жертв сплатити їм неіснуючий борг і в подальшому займатися протиправною діяльністю.

Поліцейські затримали учасників злочинної групи, коли ті отримували частину грошей від одного з потерпілих. Організатор угруповання намагався переховуватися від слідства і покинув територію Буковини. Правоохоронці розшукали його та затримали на території Хмельницької області.

Своїми діями правопорушники завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 67 тисяч гривень. За клопотанням слідчих поліції на майно зловмисників накладено арешт на суму більше 700 тисяч гривень.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури співробітники поліції склали за результатами досудового розслідування обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Члени організованої злочинної групи обвинувачуються в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області