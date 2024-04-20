На Буковині група людей напала на співробітника військкомату (ТЦК)

Він вимушений був стріляти.

Зазначається, що випадок стався час здійснення заходів оповіщення. За даними центру комплектування, авто представника ТЦК заблокували, цивільні застосували до нього силу та почали погрожувати.

Як уточнюється, внаслідок сутички ніхто ніхто не постраждав.

У ТЦК зауважили, що з’ясовують усі причини і обставини інциденту.

Там додали, що за перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК передбачено від 5 до 8 років ув’язнення.

Це не перший такий випадок у Чернівецькій області. 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП «Горлеча» двоє чоловіків 28-ми та 43 років напали на представників ТЦК. Один із зловмисників спершу здійснив наїзд на представника ТЦК, після чого вдарив його сокирою. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. // Дзеркало тижня