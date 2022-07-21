На Буковині полтавчанину повідомили про підозру у вчиненні шахрайства

59-річний житель міста Полтава, під приводом обміну іноземної валюти обманним шляхом заволодів майже 10 тисячами гривень. За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідування.

18 липня до поліції звернулася 35-річна жителька села Юрківці, яка повідомила, що невідомий чоловік, під приводом обміну іноземної валюти, шахрайським шляхом заволодів її 9500 гривень.

Працівники поліції провели першочергові поліцейські заходи: опитали заявницю та можливих очевидців злочину, а також опрацювали записи з камер відеоспостереження.

Завдяки злагодженим діям співробітники сектору дізнання спільно з працівниками кримінального блоку Чернівецького районного управління поліції встановили особу порушника. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 59-річний житель міста Полтава.

В ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що того дня чоловік помітив жінку, яка хоче обміняти 300 доларів США та запропонував свою допомогу. Полтавець скористався неуважністю жінки та замість 11310 гривень дав їй 1810 гривень. Внаслідок шахрайської схеми порушник незаконно заволодів 9500 гривень буковинки, які витратив на власні потреби.

Дізнавачі поліції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури повідомило чоловіку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області