На Черкащині чоловік убив кривдника свого сина

Поліцейські отримали інформацію про можливе вбивство і розпочали оперативно-розшукові. Вони виявили останки людини біля Жашкова.

Особу загиблого встановили, це – місцевий житель, якого із жовтня 2018 року розшукували як безвісти зниклого.

Невдовзі поліцейські отримали докази причетності до злочину 43-річного місцевого жителя. Чоловік у вчиненому зізнався. Розповів, що на той час його 13-річний син отримав стусанів від товариша, який жив разом із ними та допомагав по господарству.

Це неабияк розізлило господаря, тож коли він повернувся додому і застав там нетверезого знайомого, вирішив помститися: кілька разів вдарив кривдника сина по голові, а потім задушив його електричним подовжувачем.

Аби приховати вбивство та уникнути відповідальності, підозрюваний знищив речові докази і, дочекавшись, коли стемніє, вивіз тіло у лісосмугу і закопав там.

За фактом вбивства розслідується кримінальне провадження.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. // Вартові еспресо