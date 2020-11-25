На Черкащині організовану групу осіб підозрюють у систематичному вимаганні грошей у підприємців

Черкаською обласною прокуратурою 24.11.2020 трьом членам організованої групи повідомлено про підозру у вимаганні, поєднаному з погрозами фізичного насильства над потерпілими, застосуванням такого насильства, а також погрозами знищення їхнього майна (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, що члени злочинного угруповання, до складу якого входило 3 жителів Шполянського району, з грудня 2019 року до серпня 2020 року, на території Шполянського та Катеринопільського районів Черкаської області вимагали грошові кошти у фізичних осіб, зокрема тих, які займалися підприємницькою діяльністю, а також керівників юридичних осіб, при цьому з останніх двох категорій потерпілих підозрювані вимагали гроші за безперешкодне здійснення господарської діяльності.

Вимагання супроводжувалося погрозами фізичного насильства над потерпілими, застосуванням такого насильства, а також погрозами знищення їхнього майна.

Діяльність організованої групи припинена працівниками обласної прокуратури спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 4 ст. 189 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури