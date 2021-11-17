На Черкащині затримано наркодилерку, яка збувала «товар» в іграшках та коробках з продуктами харчування

Жінка займалася безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території всієї країни. Своїм клієнтам вона пропонувала: мефедрон, амфетамін, канабіс, ЛСД, екстазі та нові психоактивні речовини – JWH. Вартість вилученого у неї «товару» за цінами «чорного» ринку перевищує 600 тисяч гривень.

Викрили незаконну діяльність 23-річної уманчанки оперативники Черкаського управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Уманської поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця винаймала в м. Умань квартиру, яку обладнала під фасувальний цех та склад. Наркотики та психотропи збувала через два телеграм-канали, які особисто адмініструвала. «Замовлення» пересилала поштою по всій країні, ховаючи «товар» у дитячих іграшках та коробках з продуктами харчування. Для місцевих «клієнтів» робила «закладки» на території міста та району, а геолокацію їхнього розташування надсилала після отримання підтвердження про надходження коштів на електронні гаманці.

Вчора, 16 листопада, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки поліцейські вилучили: мефедрон, амфетамін, шишки канабісу, JWH пігулки екстазі, марки ЛСД, а також пакувальні матеріали, ваги та інші речові докази, які вказують на причетність жінки до наркозбуту.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку перевищує 600 тис. грн.

Речові докази поліцейські направили на проведення експертного дослідження. Після надходження їхніх результатів слідчі планують повідомити жінці про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За скоєне їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Уманська окружна прокуратура.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України