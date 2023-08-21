На Черкащині викрито групу осіб, які вимагали хабар за відстрочку від військової служби

Серед фігурантів — службові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівник лікарні та ще один місцевий мешканець.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували схему вимагання хабарів. Фігуранти вимагали кошти за підготовку документів для відстрочки від військової служби. Такі фіктивні довідки давали можливість «відтягнути» призов ухилянтів на максимально можливий термін. Вартість підготовки необхідних документів становила 3 000 доларів США.

16 серпня поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали представника медзакладу під час передачі 1000 доларів США. Раніше задокументовано факт отримання фігурантом ще 2000 доларів США.

За результатами обшуків в адміністративних приміщеннях районного військкомату, місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів вилучили кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 2,5 млн грн, документи, «чорнові» записи.

Затриманій особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18 серпня підозру повідомили службовій особі районного ТЦК та цивільній особі. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття протиправної діяльності групи осіб проводилися під процесуальним керівництвом Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України