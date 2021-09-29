Експосадовця підприємства підозрюють у постачанні неякісного обладнання для ремонту електровозів

Вже встановлено, що електронні компоненти не відповідали технічним стандартам. Сума збитків, завдана державному підприємству, становить 1,7 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що між товариством з обмеженою відповідальністю та приватним акціонерним товариством було укладено договір про постачання електронних компонентів – діодів. Запчастини планували використати для ремонту електровозів. Проте постачальник надав продукцію невідомого походження, що не відповідала технічним вимогам та стандартам. Сума збитків за цією оборудкою склала 1,7 мільйона гривень.

Крім того, у зв’язку із своєчасним виявленням правоохоронцями цієї угоди, вдалося попередити перерахування учасникам «схеми» ще однієї частини бюджетних коштів у розмірі понад 1,1 мільйона гривень.

Наразі колишньому керівнику товариства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження співробітників СБУ.

Слідчі дії тривають. Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до заволодіння коштами інших державних підприємств за іншими поставками. Крім того, проводяться слідчі дії щодо працівників державного підприємства, які приймали від постачальника продукцію.

Управління комунікації Національної поліції України