На Черкащині засуджено 22-річного чоловіка, який вбив людину

За принципової позиції прокурора Смілянської окружної прокуратури до реальної міри покарання засуджено чоловіка за умисне вбивство жителя м. Сміла (ч. 1 ст. 115 КК України)

Прокурором у суді доведено, що 22-річний чоловік, перебуваючи у вечірню пору на одному з перехресть вулиць в м. Сміла, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно, з метою заподіяти смерть іншій людині, наніс декілька ударів невстановленим слідством предметом по тулубу та голові потерпілого, внаслідок чого останній помер до прибуття карети швидкої медичної допомоги.

Враховуючи наявність доказів, зібраних у ході досудового розслідування, а також щире каяття у вчиненні вбивства, суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури