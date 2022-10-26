На Київщині жінка виявила гранату в поштовій скриньці

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25 жовтня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення від громадянки про те, що вона виявила вибухонебезпечний предмет.

На місце події прибули працівники Броварського районного управління поліції спільно із вибухотехніками.

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При огляді поштової скриньки було виявлено та вилучено бойову гранату РГД-5 та підривач типу УЗРГМ.

Наразі поліція розслідує обставини інциденту.

Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів негайно звертатися на спецлінію «102».

Поліція Київської області

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