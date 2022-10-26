На Київщині жінка виявила гранату в поштовій скриньці

25 жовтня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення від громадянки про те, що вона виявила вибухонебезпечний предмет.

На місце події прибули працівники Броварського районного управління поліції спільно із вибухотехніками.

При огляді поштової скриньки було виявлено та вилучено бойову гранату РГД-5 та підривач типу УЗРГМ.

Наразі поліція розслідує обставини інциденту.

Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів негайно звертатися на спецлінію «102».

Поліція Київської області