На Черкащині затримали чоловіка, який стріляв в односельців і поранив правоохоронця

Пораненого працівника поліції доставили до лікарні та прооперували. Наразі його стан стабільний. Слідчі відкрили три кримінальні провадження: за фактом хуліганства, незаконного поводження зі зброєю, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Учора близько 16:00 години до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у селі Ревівка на Черкащині невідома особа з рушниці обстріляла його автомобіль. За його викликом негайно виїхали правоохоронці. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію та залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокували, дістав гранату та погрожував її підірвати. Не реагуючи на законні вимоги поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину в їхній бік та поранив одного з правоохоронців.

Бійці КОРДу спрацювали чітко та професійно. Вони роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту.

Поранений поліцейський госпіталізований до лікарні. Його прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів.

Наразі слідчі відкрили три кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області