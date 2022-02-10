На Чернігівщині викрито злочинну групу, яка незаконно переправляла осіб через держкордон

Співробітники відділу міграційної поліції Чернігівщини спільно з оперативними працівниками Чернігівського прикордонного загону під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури припинили діяльність каналу нелегального переправлення іноземців з території України до Республіки Білорусь для подальшої міграції до країн ЄС.

Правоохоронці зафіксували, що в жовтні-листопаді 2021 року злочинна група намагалася переправити через державний кордон України на територію Білорусі чотирьох громадян Пакистану та трьох громадян Узбекистану. Іноземців затримали під час спроби незаконного перетину кордону та помістили їх до пункту тимчасового перебування іноземців.

Оперативники встановили, що незаконним переправленням іноземців займалися двоє киян. Вони залучили до злочинної діяльності громадянина Республіки Білорусь, який мав зустрічати іноземців на білоруській території та в подальшому переправляти нелегалів до кордону з країнами ЄС.

10 лютого міграційна поліція спільно з прикордонниками 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого (м. Чернігів) та слідчими поліції Чернігівської області провели в помешканнях киян санкціоновані обшуки. В ході цих слідчих дій виявлено та вилучено 8 мобільних телефонів, сім-карти різних мобільних операторів, жорсткі диски та блокноти з чорновими записами.

Слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Найближчим часом поліцейські звертатимуться до суду з клопотанням щодо обрання для підозрюваних запобіжного заходу на період розслідування кримінального провадження.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області