На 10 років ув’язнено покидька, який зґвалтував неповнолітню дівчину з обмеженими можливостями

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 31-річному чоловіку за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини, яка страждає на психічні розлади (ч. 3 ст. 152 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, на початку травня 2019 року обвинувачений, втершись в довіру 15-річній дівчинці, запросив її до себе додому, маючи умисел вчинити щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Не здогадуючись про дійсні наміри обвинуваченого, дівчинка через наявні психічні розлади та вади розумового розвитку не мала можливості заперечувати йому та оцінити ризики небезпеки для себе.

Після того, як обвинувачений разом з неповнолітньою зайшов до своєї квартири, він відразу завів дівчину до ванної кімнати, де зґвалтував у неприродній спосіб.

Того ж дня обвинувачений був затриманий працівниками поліції.

За результатами судового розгляду Святошинським районним судом міста Києва підтримано позицію ювенального прокурора та засуджено чоловіка до 10 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Святошинським управлінням поліції ГУ НП в місті Києві.

Київська міська прокуратура