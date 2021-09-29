На столичній АЗС до смерті побили чоловіка, який чіплявся до заправника (відео)

Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. У результаті потерпілий помер до приїзду «швидкої», а порушника на місці події затримали правоохоронці. За скоєне йому загрожує до десяти років в’язниці.

До поліції на спецлінію 102 від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі:

«Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав «швидку». Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка».

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», — зазначив капітан поліції.

Відділ комунікації поліції Києва