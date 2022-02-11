На Прикарпатті судитимуть нацгвардійця та його спільника, які планували убивство на замовлення

Слідчі Теруправління ДБР Львова завершили досудове розслідування стосовно інструктора з бойової підготовки однієї з військових частин Нацгвардії та громадянина Білорусі, які планували вбивство представника місцевого забудовника.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Влітку 2021 року військовослужбовець разом з іноземцем отримали замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття.

Спільники підготували засоби конфіденційного зв’язку, технічні пристрої для моніторингу руху транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Вони стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути, щоб визначити найбільш сприятливі для вчинення злочину місце і час.

Реалізувати свій злочинний умисел зловмисники не встигли – за кілька днів до злочину їх викрили працівники правоохоронних органів.

Військовослужбовця та іноземця обвинувачують у підготовці до вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб, та у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Слідство щодо замовника триває.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР