На Днепропетровщине чиновник вымогал 500 долларов

На Днепропетровщине разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы. Предполагаемого коррупционера задержали в момент получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на прокуратуру Днепропетровской области.

Замдиректора одной из районных лабораторий задержали в момент получения взятки. Мужчина вымогал 500 долларов у предпринимателя в обмен на экспертное заключение по проверке пищевой продукции. Задержанный подозревается в совершении преступления по статье 368 ч.3, получение взятки должностным лицом. Сотрудники Никопольской окружной прокуратуры устанавливают подробности произошедшего.