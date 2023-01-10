Прикордонники затримали прихильницю «русского міра», яка намагалася втекти до… Польщі

З початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію Росії проти України.

Прикордонники затримали прихильницю “русского мира” під час втечі до Польщі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

“З початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію Росії проти України. Проте, не дочекавшись приходу «асвабадітєлєй», вона вирішила виїхати до Польщі”, – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили проросійські дописи.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // LB.ua