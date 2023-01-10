Прикордонники затримали прихильницю «русского міра», яка намагалася втекти до… Польщі

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З початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію Росії проти України.

Прикордонники затримали прихильницю “русского мира” під час втечі до Польщі.

​Прикордонники затримали прихильницю "русского міра" під час спроби втекти до Польщі

Ілюстративне фото. Twitter/Straż Graniczna

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

“З початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію Росії проти України. Проте, не дочекавшись приходу «асвабадітєлєй», вона вирішила виїхати до Польщі”, – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили проросійські дописи.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // LB.ua

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