Затриманого за вбивство пенсіонерки підозрюють у розправі ще над двома літніми вінничанками

Поліцейські затримали зловмисника за підозрою у вбивстві 88-річної мешканки Вінниці в кінці травня. В ході слідства з’ясувалося, що чоловік причетний до нападу ще на двох жінок, яких він намагався вбити торік у м. Вінниці. Нападник завдав потерпілим численних ножових поранень та втік.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, попереднім слідством встановлено, що підозрюваний 17 травня 2020 року близько четвертої години ранку через вікно проник до помешкання двох сестер віком 69 та 72 роки з корисливих мотивів.

Він накинувся на потерпілих з ножем та наніс обом потерпілим численних поранень. Жінки чинили активний опір нападнику, кликали на допомогу, відтак, він втік з місця злочину, не довівши задумане до кінця.

Затриманому, який перебуває під вартою, оголошено про підозру у незаконному проникненню до житла особи згідно ст.162 та у вчиненні незакінченого замаху на умисне вбивство двох людей згідно ч.3 ст.15 п.п.1,9 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

За такі злочини підозрюваному може загрожувати довічне ув’язнення.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Вінницької області