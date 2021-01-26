На Днепропетровщине мужчина убил знакомого поленом, а затем покончил с собой

В селе Новая Сечь Днепропетровской области 26-летний мужчина убил своего знакомого.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел сегодня, 25 января, на улице Шевченко. Двое мужчин и женщина вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого поленом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте. Злоумышленник позвонил в полицию и признался, что убил человека. Пока экипаж патрульных ехал на место происшествия, 26-летний мужчина повесился на дереве во дворе дома.