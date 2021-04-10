На Днепропетровщине подросток изнасиловал 2-летнюю девочку

8 апреля, около 12:00, в полицию обратилась 24-летняя жительница села Адамовка. Она рассказала, что 15-летний мальчик изнасиловал ее малолетнюю дочь.

К месту направился следователь. Информацию о факте произошедшего Информатору подтвердили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации из собственных источников в правоохранительных органах, 8-классник последние несколько дней проживал дома у заявительницы. Ночью 8 апреля женщина, находясь на кухне, услышала, как плачет ее 2-летняя дочь. Зайдя в комнату, она увидела, что подросток держит плачущего ребенка на руках: он объяснил это тем, что малышка упала, и он оказал ей помощь. Однако мама обнаружила на теле ребенка и постели кровь, из-за чего стала кричать на мальчика. Тот, в свою очередь, испугался и сбежал домой. Позднее, в разговоре с полицией, мальчик признался, что изнасиловал ребенка. Судмедэксперты также подтвердили возможное изнасилование.

В пресс-службе полиции сообщили, что подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 УК Украины (изнасилование). Расследование продолжается.