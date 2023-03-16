Керівник підрядної організації у змові з інженером привласнили майже ₴3 млн. на ремонті доріг

Прокурори Кропивницької окружної прокуратури повідомили про підозру керівнику підрядної організації з м. Олександрія, який при виконанні робіт з ремонту автомобільних доріг вартістю 50 млн грн привласнив майже 3 млн гривень.

За версією слідства, керівник підрядної організації вступив у злочинну змову з інженером (власним сином) з метою привласнення бюджетних коштів. Так, підрядники виконували неякісно або не виконували взагалі роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування. При цьому до актів виконаних робіт вносили недостовірні відомості про начебто виконані роботи.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи загальна сума збитків, спричинених вищевказаними злочинними діями підозрюваних, становить 2,8 млн гривень.

На даний час, керівнику підрядної організації та інженеру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Слідство, що здійснюється слідчими СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура