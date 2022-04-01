На Днепропетровщине задержала подозреваемого в убийстве в Вознесенске

В Днепропетровской области полиция задержала 61-летнего подозреваемого в убийстве 81-летнего жителя Вознесенска.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию 29 марта сообщили, что в квартире в Вознесенске обнаружили тело местного жителя с травмой головы. Полицейские установили причастного к убийству мужчины. Также выяснили, что злоумышленник уехал за пределы региона. Его разыскали в Днепропетровской области николаевские оперативники Управления уголовного розыска совместно с днепропетровскими коллегами и сотрудниками сектора полицейской деятельности из Казанки.

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