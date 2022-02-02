На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засуджено чоловіка, який жорстоко вбив дружину

За публічного обвинувачення прокурорів Кам’янської окружної прокуратури Дніпропетровської області суд визнав винним місцевого мешканця у жорстокому вбивстві дружини (ч. 2 ст. 115 КК України).

Дніпровський райсуд м. Дніпродзержинська призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення ролі.

Розслідуванням встановлено, що у лютому 2021 року на ґрунті ревнощів між подружжям виникла сварка, в результаті якої чоловік з особливою жорстокістю наніс дружині понад 80 ножових ударів по тілу. На момент скоєння злочину у квартирі перебувало двоє дітей.

Вину засуджений визнав повністю.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури