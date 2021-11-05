На Дніпропетровщині ліквідовано мережу колекторських кол-центрів

Зловмисники орендували кілька приміщення у Дніпрі, де працювали понад ста осіб. Вони представлялися співробітниками банківських установ або колекторських фірм. Сфера їхньої «діяльності» розповсюджувалася як на територію України, так і на сусідні країни.

Викрили та припинили злочинну діяльність мережі кол-центрів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

За даними слідства, організував діяльність центрів 24-річний мешканець м. Дніпро. Його працівники – понад 100 осіб, представляючись співробітниками банківських установ чи колекторських фірм, змушували громадян сплачувати неіснуючі борги або погашення такого боргу особами, які нібито виступали поручителями. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту, які надалі конвертували в готівку на території України. За попередніми підрахунками, злочинний бізнес приносив його власникам від 250 до 500 тисяч доларів США щомісяця.

За результатами проведення санкціонованих обшуків оперативники та слідчі за силової підтримки КОРД припинили діяльність п’яти кол-центрів, вилучили «чорнові» записи, 199 мобільних телефонів, понад 500 сім-карток операторів мобільного зв’язку та 549 одиниць комп’ютерної техніки.

Поліцейські проводять подальші заходи для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та постраждалих.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, розпочатому за ч. 3 ст. 355 Кримінального кодексу України, здійснює Офіс Генерального прокурора.

За примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України