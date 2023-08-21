Затримано адвоката-зрадника, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську

Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора фсб, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини.

Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території рф і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

До початку повномасштабного вторгнення росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з фсб.

За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка.

Отримані відомості фігурант передавав до фсб через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики».

За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову «винагороду». Суми надходили на банківську картку зловмисника.

В подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» його до росії.

Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих «планів» і затримали ворожого поплічника.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України