Завершено розслідування відносно 12 учасників злочинної організації – вилучено наркотиків та прекурсорів на $1,5 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування щодо 12 учасників злочинної організації, які в лабораторних умовах займались виготовленням у промислових масштабах небезпечних психотропних речовин та прекурсорів та їх незаконним збутом (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України).

За даними слідства, учасники групи виготовляли наркотики та психотропні речовини у 3 лабораторіях, розташованих на території Київської області. Збут готового «товару» учасники організованої групи здійснювали через інтернет-магазини у Телеграмі.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано 7 фактів незаконного збуту великих партій амфетаміну, МDMA, PVP, та прекурсорів.

Під час слідства правоохоронці провели 46 санкціонованих обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів, а також у приміщеннях нарколабораторій та в транспортних засобах. У ході обшуків вилучили близько 100 кг готових до збуту психотропних речовин амфетамін, МDMA, PVP, близько 5 тон прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотичних засобів, 300 тис. дол. США, 30 тис. Євро та 20 тис. гривень. Вартість вилучених наркотиків та прекурсорів сягає 1,5 млн дол. США.

За результатами розслідування здобуто докази вчинення учасниками групи протиправних дій у складі злочинної організації зі стійкими зв’язками, розподіленням ролей тощо.

На цей час вказаним особам оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Викрито злочинну діяльність прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві та працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура