В Калинівці встановили неповнолітнього, який викрав з гаманця працівниці бару ₴10 тисяч

Причетного до злочину 17-річного жителя Миколаївської області поліцейські розшукали під час того, як він автобусом намагався залишити межі міста. Нагадуємо, що вік, з якого настає кримінальна відповідальність – 16 років, а вчинення крадіжки в умовах дії воєнного стану – карається позбавленням волі на термін до 8 років.

Повідомлення про зникнення 10 тисяч гривень з гаманця 22-річної потерпілої до поліції надійшло третього травня. З її слів, гроші зникли під час того, як вона перебувала на роботі.

Поліцейські встановили усіх відвідувачів закладу. Особливу увагу оперативників привернув 17-річний житель Миколаївської області, який приїхав на кілька днів у гості до знайомого у Калинівку. Він поспіхом намагався виїхати з міста.

Хлопець зізнався у вчиненні злочини. Викрадені кошти він встиг переказати на свій банківський рахунок.

За цим фактом слідчими Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу розслідується провадження за ч. 4, ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, підлітка перевіряють на причетність до інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області