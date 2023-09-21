За закінчений замах на умисне вбивство судитимуть жителя Чернівецького району

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного жителя Чернівецького району за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у липні цього року чоловік намагався позбавити життя 63-річну односельчанку. Під час застілля між потерпілою та обвинуваченим виникла суперечка. Чоловік наніс їй декілька ножових поранень та вважаючи, що завданих ушкоджень достатньо для настання її смерті, залишив помирати на узбіччі дороги.

Жінку виявили мешканці села, її вчасно госпіталізували.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції спільно з СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура