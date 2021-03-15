На Дніпропетровщині мати віддала дитину іншій жінці для жебрацтва

У Дніпропетровській області на лаві підсудних опинилася жінка, яка народила дитину і віддала її інший для жебракування. Дніпропетровська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно двох жінок: 39-річної жителька Молдови та 38-річної українки.



Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

За даними слідства, громадянка України запропонувала вагітній знайомій віддати їй дитину, при цьому жінка не мала наміру піклуватись про новонароджену, забезпечити для неї належних соціальних та побутових умов проживання, а хотіла використовувати з корисливих мотивів.

Так, у 2019 році при надходженні до пологового будинку у Кривому Розі породілля надала підроблений паспорт спільниці, куди вклеїла свою фотокартку, в результаті чого працівники медзакладу, не будучи обізнаними про злочинні наміри жінки, оформили медичну виписку, де матір’ю дівчинки була вказана інша особа.

Отримавши документи, обвинувачена самовільно залишила лікарню та віддала дитину спільниці, яка у подальшому використовувала новонароджену для зайняття жебрацтвом.

Вказана громадянка обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.149, ч.2 ст.150-1 та ч.3,4 ст.358 КК України (торгівля людьми, використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, підроблення та використання завідомо підробленого документа). Дії справжньої матері потерпілої кваліфіковано за ч.3 ст.149 та ч.3,4 ст.358 КК України.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває. // Діло