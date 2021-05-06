На Дніпропетровщині нелегальний нафтопереробний завод щодня виробляв десятки тонн дизпалива (відео)

СБУ заблокувала на Дніпропетровщині масштабну схему з промислового виробництва і збуту контрафактного пального. За оперативною інформацією, щодня ділки виробляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень.

Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які знаходились на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій.

Під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання і продажу паливно-мастильних матеріалів правоохоронці виявили:

понад 160 тонн контрафактного пального;

промислове технологічне обладнання;

печатки і штампи афілійованих комерційних структур;

фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи із викриття оборудки проводились Управлінням СБ України в Дніпропетровській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

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СБУ