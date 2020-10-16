На Дніпропетровщині поліцейські затримали групу вимагачів

Зловмисники били потерпілого, поки він не погодився віддати неіснуючий борг в сумі 17 тис. гривень.

Правоохоронці встановили, що знайомий 24-річного потерпілого обманом змусив сісти його до автівки та відвіз в ліс, а потім до гаража іншого фігуранта злочину. Після чого чоловіки побили потерпілого та під погрозою ножа почали вимагати з нього 17 тис. гривень.

15 жовтня під час передачі вимагачам 10 тис. гривень слідчі слідчого управління Дніпропетровської області за силової підтримки полку поліції особливого призначення та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали зловмисників. Ними виявилися місцеві мешканці 23 та 26 років.

У той же день поліцейські провели обшук за місцем мешкання підозрюваних та у автомобілі, на якому вони пересувались. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили одяг, рацію, документи, патрони до пістолета та автомата калібру 7,62 мм, боєприпас до мисливської зброї, чорнові записи, молоток і сокиру, якими наносилися тілесні ушкодження потерпілому та автомобіль.

Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за погодженням з прокуратурою обом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області