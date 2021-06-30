На Дніпропетровщині посадовців міськради та ТОВ судитимуть за привласнення майже ₴6,5 млн. бюджетних коштів

Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників злочинної організації, серед яких службові особи Криворізької міськради та товариства з обмеженою відповідальністю, за привласнення бюджетних коштів, створення та участь у злочинній організації, а також службове підроблення (ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Окрім того, директору ТОВ та його підлеглим також інкримінується вчинення легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та нецільове використання бюджетних коштів службовою особою (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України).

За даними слідства, начальник одного з управлінь виконкому Криворізької міської ради спільно з директором ТОВ створили злочинну організацію з числа своїх підлеглих та протягом 2018-2020 років розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції та будівництва об’єктів охорони здоров’я й освіти у місті Кривому Розі.

Зокрема, обвинувачені вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а кошти, одержані злочинним шляхом, у подальшому легалізували через закупівлю коштовних автомобілів. Наразі задокументовано 5 епізодів їх злочинної діяльності на загальну суму понад 6,4 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури