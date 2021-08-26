На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру в одержанні хабаря

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області керівнику підрозділу державного підприємства повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювана вимагала та одержала від комерційного директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду у розмірі 20 тис грн за своєчасну видачу сертифікату на партію продукції щодо відповідності вимогам державних стандартів України (ДСТУ).

Під час отримання коштів її було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оперативний супровід — Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури