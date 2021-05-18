На Дніпропетровщині вітчим підозрюється у розбещенні 5-річної падчерки

Павлоградською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 33-річного громадянина за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України (розбещення неповнолітньої).

За даними слідства, у травні 2021 року вказаний громадянин вчинив розпусні дії щодо 5-річної падчерки під час прогулянки в лісистій місцевості біля одного з сіл Павлоградського району. Так, оголивши свої статеві органи, зловмисник також роздягнув дитину, після чого здійснив з нею декілька фотознімків на мобільний телефон.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури