у львові поліцейські оперативно затримали зловмисника, який зухвало пограбував літнього чоловіка в під’їзді

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

8 травня о 14.30 до поліції надійшло повідомлення від 80-річного львів’янина про те, що його пограбували на вулиці Володимира Великого у Львові.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, зловмисник витягнув гаманець з грошима з кишені потерпілого, який перебував у під’їзді будинку, та втік.

Вивчивши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу та місцеперебування зловмисника, раніше судимого 35-річного чоловіка, який тимчасово проживає у Львові.

Його затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області