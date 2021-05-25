На Дніпропетровщині заарештували чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні підлітка

Під приводом необхідної йому допомоги зловмисник запрошував до себе додому 15-річного хлопця, де вступав з ним у статеві відносини.

Поліцейські провели необхідні слідчі дії та зібрали доказову базу аби притягнути підозрюваного до кримінальної відповідальності. Ним виявився 52-річний житель одного із селищ Дніпропетровщини.

За погодженням із окружною прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції