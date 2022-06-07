На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який убий співмешканку

За нанесення смертельних тілесних ушкоджень співмешканці поліція Тернівки затримала 44-річного чоловіка. Під час конфлікту підозрюваний завдав 38-річній потерпілій численні тілесні ушкодження, від яких вона померла у лікарні.

Злочин стався шостого червня в одній із квартир багатоповерхівки по вул. Лермонтова міста Тернівка. О 7:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді лежить побита жінка. Потерпілу каретою швидкої допомоги доставлено до медичного закладу. Згодом, від отриманих травм жінка померла.

Поліцейські встановили особу потерпілої. Це 38-річна місцева мешканка. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття причетний 44-річний її співмешканець. Напередодні, між нею та чоловіком виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у бійку. Чоловік завдав потерпілій численні удари, після чого виніс її у під’їзд.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за узгодженням із окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції