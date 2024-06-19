На Дніпропетровщині 30-річний чоловік розіслав десятки неправдивих повідомлень про мінування

Впродовж декількох місяців фігурант надіслав на офіційні електронні адреси повідомлення про мінування понад 40 об’єктів.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з працівниками Павлоградського РУП встановили, що до низки неправдивих мінувань причетний 30-річний мешканець м. Тернівка Павлоградського району.

Розповсюдження повідомлень про замінування об’єктів він здійснював з грудня 2023 року по квітень 2024 року. За адресою проживання фігуранта відбулися обшуки, в ході яких вилучено комп’ютерну техніку, системний блок, WiFi-роутер та мобільний телефон.

14 червня 2024 року фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється під процесуальним керівництвом Павлоградської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області