На Одещині подружжя іноземців затримали за розбійний напад

Слідчі оголосили 40-річному чоловіку та його 36-річній дружині підозри за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. Зараз фігуранти знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

51-річна жителька одного із сіл Тарутинської ОТГ повідомила поліцейським, що вночі до неї в оселю проникли зловмисники та, погрожуючи ножем, забрали гроші та інше майно. З’ясувалося – до злочину причетне подружжя іноземців, з якими потерпіла нещодавно познайомилася в спільних приятелів.

Підозрювані намагалися втекти на автомобілі, але правоохоронці оперативно встановили їх місце знаходження та затримали на автозаправці неподалік від села. Чуже майно у них вилучили.

За розбійний напад, поєднаний із проникненням у житло, зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції