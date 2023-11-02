На Дніпропетровщині шахрай продавав неіснуючу деревину

Таким чином зловмисник ошукав двох громадян на більш ніж 20 тисяч гривень.

Провівши відповідні слідчі заходи правоохоронці Синельниківського районного управління поліції з’ясували, що потерпілі в одній із соціальних мереж знайшли оголошення про продаж дров. Коли «майбутні покупці» зателефонували підозрюваний повідомив, що деревину зможе доставити тільки після повної оплати. Однак коли потерпілі гроші перерахували, зловмисник зник.

Злодієм виявився 33-річний житель Марганця, який вже неодноразово засуджений за майнові злочини.

Слідчим за погодженням із прокурором Синельниківської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Будьте обережні та не перераховуйте гроші наперед за товар. Пропонуйте розрахунок на місці після доставлення товару. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Бережіть себе та своїх близьких!

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП