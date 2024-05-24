На Одещині попереджено завдання державі більш ніж ₴12 млн. збитків незаконним виловом риби 

Співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно з працівниками Національного природного парку «Тузлівські лимани» під час спільного рейду у водах лиману Шагани, що входять до складу Національного природного парку, виявили у водоймі 11 ятерів.

Незаконне знаряддя лову було заповнене атериною, молоддю кефалі та анчоусом загальною вагою більше 100 кілограмів.

«Ми своєчасно виявили факт браконьєрства і всі біоресурси були повернуті до природнього середовища. А співробітниками природного парку складено акт виявлення та вилучення незаконних знарядь лову, як безхазяйного майна. За попередніми підрахунками спеціалістів, сума збитків, які могли бути завдані державі, перевищує 12 мільйонів гривень. Заходи щодо виявлення та попередження правопорушень проти довкілля будуть нами проводитись і надалі», – повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Поліцейські закликають громадян дотримуватись норм чинного законодавства України і не порушувати встановлених правил рибальства.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини