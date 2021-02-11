В Одесской области полиция разыскивает живодера, который поиздевался над котом
В Одесской области полиция разыскивает злоумышленника, который прибил кота гвоздями к кресту.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, соответствующая информация поступила в полицию сегодня.
Событие произошло в одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТГ Подольского района.
В частности, местная жительница позвонила на спецлинию «102» и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского районного управления полиции. В частности, полицейские опрашивают местных жителей, принимают меры по установлению злоумышленника, причастного к данному правонарушению.
Решается вопрос о правовой квалификации события. // УНИАНTweet