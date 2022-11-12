На Дніпропетровщині судитимуть винуватців ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян за фактом порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої потерпілої (ч. 2. ст. 286 КК України).

За даними слідства, увечері 10 липня 2022 року на проїжджій частині дороги с. Мар’янівка Криворізького району 32-річний водій автомобіля «Suzuki», не пересвідчившись у безпеці виконання маневру обгону на перехресті, виїхав на зустрічну смугу руху. Унаслідок зіткнення з автомобілем «Skoda» вилетів на тротуар та здійснив наїзд на родину з дитиною, 10-річна дівчинка загинула на місці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури