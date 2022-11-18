На Дніпропетровщині за підозрою у вбивстві чоловіка поліцейські затримали його дружину

Під час сварки підозрювана вдарила ножем чоловіка. Від отриманних тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

17 листопада близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення, що за місцем мешкання родичів 39-річна жінка виявила тіло свекра з тілесними ушкодженнями.

На місці події поліцейські встановили, що за адресою мешкає 74-річний чоловік з дружиною. В день скоєння злочину між подружжям виникла сварка, під час якої 69-річна жінка схопила ніж та декілька разів вдарила чоловіка у серце

Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам`янського РУП