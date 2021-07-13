На Донеччині 20-річний хлопець підпалив 6 будинків жителів села

На Донеччині поліція викрила 20-річного серійного підпалювача будинків у селі Андріївка Волноваського району.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП Донецької області.

7 липня до поліції надійшло повідомлення про підпал будинку жительки села Андріївка. Це був вже шостий такий випадок з початку року, зазвичай від вогню страждали покинуті будівлі.

10 липня у населеному пункті було розгорнуто оперативно-профілактичне відпрацювання, під час якого було викрито підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів.

“У результаті злагоджених зусиль кримінальної поліції та дільничних офіцерів було встановлено підозрюваного – 20-річного хлопця, раніше судимого за крадіжку. Увагу правоохоронців привернув його одяг, який пропах нафтопродуктами, що використовувалися для підпалів”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що дизельне паливо зловмисник брав у гаражі, що належав його родині. Спочатку підпалював папір, ганчір’я заради розваги. Останній будинок підпалив через конфлікт із сином заявниці. Для цього він використав “смолоскип”, зроблений з пляшки за інструкцією, яку знайшов в інтернеті

Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. // Діло