На Донеччині двох осіб затримано за вчинення розбійного нападу із заволодінням $300 тис.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом розбійного нападу з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2021 року, близько 22:30, двоє мешканців м. Костянтинівки на території бази відпочинку «Сосновий бір» у м. Святогірську з метою заволодіння грошовими коштами у розмірі 300 тис доларів США напали на жінку та чоловіка.

Завдавши обом тілесних ушкоджень, нападники намагались задушити жінку мотузкою, після чого відібрали у неї сумку та валізу, у якій знаходились документи і грошові кошти. Після цього вони зникли з місця злочину, а потерпілих госпіталізовано до міської лікарні.

Наразі їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури