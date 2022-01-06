На Донеччині розкрито приховане вбивство солдата – підозрюють ексвійськовослужбовця

За процесуального керівництва Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрито та повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю однієї з військових частин, який порушив статутні правила взаємовідносин та скоїв вбивство співслужбовця (ч. 3 ст. 406, ч. 1 ст. 115 КК України).

До Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем при виконанні службових обов’язків в одній з військових частин, що дислокувалась в Бахмутському районі Донецької області.

Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства. За даними слідства, смертельні вогнепальні поранення потерпілому наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець.

За клопотанням прокурора судом обрано підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Офіс Генпрокурора