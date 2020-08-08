На Донеччині судитимуть організатора замовного вбивства родини

Закатувати до смерті сім’ю приватного підприємця та викрасти гроші – такий наказ віддав кілерам житель Бахмута. Але працівники СБУ та слідчого управління поліції Донецької області запобігли злочину. Вбивство чоловіка та його сина інсценували, замовника затримали. Слідчі притягнули фігуранта до кримінальної відповідальності, а надані докази свідчать про те, що він може потрапити за грати на довгі роки.

Слідство встановило, що обвинувачений виношував намір вбити бізнесмена з січня 2020 року. Мотивом стали гроші. Зловмисник дізнався, що жертва займається валютно-обмінними операціями, володіє значними сумами готівки та зберігає вдома від 200 до 500 000 доларів США.

Спочатку підозрюваний збирався вчинити злочин власноруч разом зі спільниками, але потім його плани змінилися. СБУ та поліція отримали інформацію, що житель Бахмута через посередника підшукує виконавців для вбивства місцевого комерсанта. З цього моменту підготовка до «ліквідації» проходила під контролем правоохоронців і за процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

За сценарієм організатора, кілери мали напасти на чоловіка в його будинку, на його очах закатувати сина, дружину та всіх, хто опиниться у цей час в оселі. Окремо обговорювали долю маленького онука, малюку було дозволено вижити. Після розправи з жертвою і його рідними, нападники мали отримати всі гроші з сейфа, а 30% віддати замовнику.

Усі ці деталі були ретельно задокументовані слідчими поліції, щоб у подальшому стати беззаперечною доказовою базою провини вбивці. Поліцейські в режимі онлайн відстежували кожен його крок.

Підприємець дізнався, що його замовили, у день «розправи», яка була призначена на 15 червня 2020 року. Правоохоронці імітували сцену катування і вбивства чоловіка і його сина, для цього знадобилися майстерний грим і літри «крові».

Замовнику у месенджері відправили звіт і постановочні фото як доказ виконаного злочину. Підозрюваного затримали на конспіративній квартирі, де він чекав на свою долю здобичі.

Наразі досудове розслідування завершено, кримінальне провадження передано до суду з обвинувальним актом.

Фігуранту інкримінують готування до вбивства двох осіб, вчинене організатором з корисливих мотивів, на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п. п. 1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Обвинувачений чекає на вирок суду під вартою, його позбавлено права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Донецької області