На Донеччині у держзраді підозрюється поліцейський

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури поліцейському Маріупольського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року поліцейський, перебуваючи на тимчасово окупованій збройними силами РФ території смт. Нікольське Маріупольського району, добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

Підозрюваний обійняв посаду у незаконно створеному представниками держави-агресора псевдоправоохоронному органі — так званому «міністерстві внутрішніх справ ДНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Офіс Генпрокурора